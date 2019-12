Appello per finanziare le centraline anti-inquinamento nella città di Avellino

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata al sindaco di, Gianluca Festa, a firma delle Associazioni promotrici dell’“Pensiamo alla salute”: ARCI Direttivo provinciale, Brigd’Irpinia, Calendula, Comitato acqua bene comune Aspettando Godot, Enterprise, Info Irpinia, inLocomotivi, Io voglio restare in Irpinia, Irpinia Trekking, ISDE Associazione Medici per l’Ambiente, Laudato si’, Legambiente Valle Solofrana, LIBERA, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE Coord., Lotta per la Vita, MoviMentiLocali di Tufo, Salviamola Valle del Sabato, Slow Food, SOMA Solidarietà e Mutualismo, Students for Future, TerritoRealmente, Unione degli Studenti. “Gentile Signor Sindaco, ci troviamo a scriverLe di nuovo in merito alla notizia del ristoro ...

