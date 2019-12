Antonio e la sua paresi facciale per un angioma | “Vi dimostro che la diversità è la mia

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) La storia di, 33 anni di San Marzano, in provincia di Taranto, a cui 12 anni fa è esploso unche sin dalla nascita aveva al cervelletto. Ha subito un'operazione di 10 ore, convive con una, non sente all'orecchio destro e tutto questo lato del suo corpo è atrofizzato, ma non si è arreso: "La nostraè la nostra forza e io ve lo".

TeresaBellanova : #AntonioMegalizzi credeva nel progetto di un'Europa unita, e da bravo giornalista voleva raccontare quell'idea, il… - Roberto_Fico : È passato un anno dalla morte di Antonio #Megalizzi, ucciso in un barbaro attentato terroristico. Per tenere viva l… - msgelmini : Esattamente a un anno di distanza dalla sua morte, il mio pensiero va ad Antonio #Megalizzi, ucciso nell’attentato… -