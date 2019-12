Antonino Chef Academy | la finale in diretta | chi sarà il vincitore?

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo diperche questa sera, martedì 17 dicembre, decreta il suo primo. Uno solo dei giovanissimi concorrenti ancora in gara indosserà la giacca bianca con le cifre dorate di Villa Crespi ed entrerà a far parte della brigata della cucina stellata diCannavacciuolo. E noi seguiremo live ladi, in onda dalle 21.15 su Sky Uno., lain: chiil? pubblicato su TVBlog.it 17 dicembre 2019 08:00.

TopChefIT : RT @zazoomnews: Antonino Chef Academy le prove della puntata finale del 17 dicembre - #Antonino #Academy #prove #della - BrainGymZA : RT @zazoomnews: Antonino Chef Academy le prove della puntata finale del 17 dicembre - #Antonino #Academy #prove #della - zazoomnews : Antonino Chef Academy le prove della puntata finale del 17 dicembre - #Antonino #Academy #prove #della -