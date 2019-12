Antonella Ruggiero sfila con le sardine I social | Ma pensa a cantare

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Novella Toloni La cantante è finita al centro di una polemica sul web per aver condiviso una foto disul suo profilo Facebook. I fan si sono divisi ma in molti non hanno gradito il suo schieramento politico L’ex voce dei Matia Bazar,, che recentemente è stata ospite sulla Rai da Francesca Fialdini, ha scatenato una vera e propria buferaschierandosi con il popolo delle "". La cantante, in seguito alla pubblicazione suinetwork di una foto con dellestilizzate, è finita al centro di una polemica, con i fan che non hanno gradito la sua palese presa di posizione. La foto di un branco didisegnate, condivisa sul suo account ieri su Facebook e senza parole a corredo, è apparsa come una vera e propria dichiarazione di intenti. "Che tristezza", "Che delusione", hanno scritto in molti. Decine di altri follower ...

