Antonella Ruggiero presa di mira | il post con le sardine e la pioggia di critiche

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non sono stati certo pochi i commenti che sono arrivati come lame affilate sotto alpubblicato su Facebook da, una delle storiche prime voci dei Maria Bazar, membro fondatore nel 1975 che poi lasciò in cerca di fortuna da solista nel 1989. Motivo delleundalle sembianze politiche molto attuale, una tela di “”. Le “” diUnmuto, senza didascalia ma che ha saputo scatenare un inferno nei commenti. Tra i tanti seguaci di, voce limpida della musica italiana, qualcuno sembra non aver affatto gradito il suo “schierarsi”, se così si può dire dal momento che da parte dellanon è arrivata alcuna dichiaratadi posizione in merito, a favore delle attualissime, il movimento di protesta contro Matteo Salvini che ha saputo riunire nelle piazze italiane migliaia di cittadini. ...

