Antonella Clerici lutto improvviso | «Eravamo giovani e spensierati…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non è proprio un buon periodo per, conduttrice di Legnano, famosa per programmi di successo come Ti lascio una canzone, La prova del cuoco e Affari tuoi. Secondo quanto riportato dal sito Leggo, sono sempre più insistenti le voci secondo cui la Rai avrebbe cancellato Sanremo Young dai palinsesti. Una notizia che avrebbe amareggiato non poco la conduttrice, che di recente è stata al timone assieme a Carlo Conti de Lo zecchino d’oro. Doccia fredda per: Sanremo Young cancellato? Tornerà al fianco di Amadeus? Secondo indiscrezioni la conduttrice potrebbe tornare presto però sul palco dell’Ariston. Amadeus l’avrebbe contattata per supportarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2020. Non si tratterebbe di una presenza fissa, anche perché come lei sarebbe stata chiamata anche Simona Ventura. Sembra che il direttore artistico abbia in animo ...

EmanueleAnsel : - infoitcultura : Antonella Clerici | Rivincita contro la Rai | Amadeus la vuole a Sanremo - provinciasulcis : Dopo la vittoria del talent show condotto da @Antonella Clerici, #Sanremo Young, @Tecla porterà in gara al… -