Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ci risiamo. Ancora lì, in aperturadello sportBBC. Il calcio italiano e il razzismo, e il suo modo autolesionista di provare a promuovere il messaggio opposto, la lotta alla discriminazione. Dopo l’ormai famigerato “Black Friday” del Corriere dello Sport, ora tocca direttamente alla Lega diA e alle sue ““. Non poteva passare inosservato il trittico, con tre quadri affiancati raffiguranti delle, dell’artista Simone Fugazzotto che secondo la Lega dovrebbe aiutare a diffondere i valori dell’integrazione,multiculturalità efratellanza. L’opera d’artediscordia sarà esposta in forma permanente all’ingressoSala AssembleaA per sottolineare l’impegno del mondo del calcio contro ogni forma di discriminazione. Ma ovviamente è finita in un lampo al centro delle polemiche. ...

napolista : “Antirazzismo razzista”: le scimmie della Serie A aprono la home della BBC Dopo il “Black Friday” del CorSport ecco… -