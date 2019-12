Anticipazioni Uomini e Donne | Giulio critica la famiglia di Giovanna

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)Raselli disi lamenta delladi Giulia Abate, che s’infuria E’ appena terminata una nuova registrazione del Trono Classico di. E anche stavolta a far molto parlare i fan del dating show è statoRaselli, il quale ha litigato nuovamente conAbate. Il motivo? Come riportato dalledipubblicate poco fa da IlVicolodelleNews.it, il tronista, dopo la messa in onda della sua esterna con Giulia D’Urso, nella quale ha conosciuto i suoi genitori, si è lamentato delladell’altra corteggiatrice. Difatti il ragazzo ha fatto il paragone del modo in cui è stato accolto dai parenti disettimane fa rispetto ai genitori di Giulia. E in tale circostanza quest’ultimo non ha fatto mistero di aver trovato ladiAbate decisamente freddina. Una confessione ...

