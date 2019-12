Anticipazioni Un posto al sole del 17 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Martedì 172019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: L’incontro tra Diego e Irene cambia le prospettive del primo. I ricordi di sua madre Rita lo spingono a non accettare i soldi di Leone e quindi a non patteggiare. Il suo atteggiamento però potrebbe risultare strano agli occhi del pm. la sua scelta viene accolta positivamente dalla famiglia, anche da Viola e Eugenio che sono tornato a Napoli apposta per lui. Sono tutti uniti e pronti a sostenere il Giordano. L’avvocato Leone ovviamente non può digerire il cambio di idea di Diego e non esiterà a giocare tutte le armi che ha contro il Giordano. Leone non si fermerà davanti a niente e giocherà tutte le carte del suo studio. Intanto crescerà la tensione tra Franco e Alberto, mentre Giulia criticherà sempre di più la figlia ...

infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 dicembre 2019 - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 17 dicembre 2019 - Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 18 dicembre 2019: Diego conoscerà finalmente il proprio destino) Playhitmusic - -