Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 17 Dicembre | ecco cosa accadrà

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi martedì 172019.dove eravamo rimasti: Antolina, seguendo il suo diabolico piano, ha raccontato ad Elsa della morte di Adela, facendo infuriare Isaac e tutti gli amici della povera Laguna. Ma la confessione non ha sortito l’effetto sperato, niente colpo al cuore organizzerà un machiavellico piano per far esplodere la casa di Elsa e bruciarla viva. La vedremo infatti intenta a preparare una sorta di bomba artigianale con alcol e bottiglie, sicura che questa volta l’incendio da lei provocato non sarà facilmente spento.Ildimartedì 17: Francisca Montenegro è su tutte le furie. La decisione di Raimundo di lasciare la figlioccia Maria alle cure di Fernando l’ha ...

