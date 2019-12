Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) La casa di Cogne in cui venne ucciso il piccolo Samuele Lorenzi la mattina del 30 gennaio 2002 è un’abitazione passata oramai alla storia come maledetta. Il teatro di un’infamia indicibile: l’omicidio di un bimbo di pochi anni. Inizialmente, si procedette al sequestro dellacome scena del crimine. In seguito, i genitori del bambino … L'articolo: “Pagatemi con ladi Cogne!” proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Annamaria Franzoni, Taormina infuriato: 'Pagatemi con la villa di Cogne!' - - OctavianZaki : @poffare Annamaria Franzoni ?? - thoughtidcry : Annamaria Franzoni al marito il 31 gennaio 2002 mentre i carabinieri perquisivano la scena del delitto -