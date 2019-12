Annalisa Minetti | da quando e perchè è cieca | la storia

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019)è nata a Rho nel 1976, è una cantautrice, atleta paralimpica, scrittrice, conduttrice televisiva, modella e attrice italiana. Fin da piccola è affetta da una malattia che non le permetteva di vedere bene all’inizio, per arrivare a 18 anni a perdere completamente la vista.Nel 1997,si classifica tra le prime 10 per Miss Italia. L’anno dopo partecipa al Festival di Sanremo, con la canzone “Senza te o con te”, vincendo sia la categoria Giovani, che la sezione Campioni, cosa che la porta ad essere l’unica artista ad aver ottenuto tale risultato nello stesso anno. Nel 2012, conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo della categoria ciechi. Ha pubblicato due libri e nel 2017 ha partecipato alla settima edizione di “Tale e Quale Show”, in cui si ...

