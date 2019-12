Andrea Iannone sospeso per doping dalla Moto Gp | «Sono tranquillo» | la reazione della De

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Risultato analitico avverso” a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni: con questa motivazione, il centauro di Vasto, è statotemporaneamente dalle gare diGp. Il pilota abruzzese sarebbe dunque risultato positivo ai test antidello scorso 3 novembre 2019. A renderlo noto la Federazione internazionale delciclismo (Fim), in riferimento al prelievo di urine in occasionepenultima gara delmondiale, a Sepang. Ad analizzare il campione, il laboratorio accreditato Wada di Kreischa in Germania che ha quindi notificato il risultato.per: «totalmentee ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi» E mentre il provvedimento previsto dall’articolo 7.9.1 del codice antiFim viene reso effettivo,può chiedere l’analisi del campione B prelevato in Malesia e la revoca...

Eurosport_IT : Anabolizzanti nelle urine in un test del 3 Novembre a Sepang: Andrea #Iannone sospeso per doping! ?????? ?… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Andrea Iannone sospeso per doping - fattoquotidiano : Andrea Iannone, il pilota di Motogp è risultato positivo a un controllo antidoping: sospeso -