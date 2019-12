Andrea Iannone è Stato Sospeso | Risultato Positivo all’Antidoping!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 17 dicembre 2019), pilota conosciuto soprattutto per essere il fidanzato di Giulia De Lellis, èe non potrà più gareggiare per un periodo. La decisione è stata presa dalla Federazione Interazionale di Motociclismo, dopo che il pilota èall’antidoping. Ecco tutti i dettagli. La Federazione Internazionale di Motociclismo hamomentaneamente. Il pilota, noto al gossip sia per essereil fidanzato di Belen Rodriguez, che per stare attualmente insieme a Giulia De Lellis, èad un controllo antidoping. La decisione è stata resa nota con un comunicato stampa. Nello specifico, infatti, le motivazioni che hanno portato alla sospensione sono state fornite dalla Federazione Internazionale di Motociclismo la quale ha dichiarato che le analisi sulle urine, effettuate da un laboratorio accreditato, sarebbero risultate ...

