Andrea Iannone doping | Giulia De Lellis lo difende – VIDEO

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il campione di motociclismosospeso per, la sua reazione e versione dei fatti su Instagram:Delo. “Chi ti conosce sa la verità. Non servono altre parole”, con queste paroleDeha commentato la sospensione perdel suo fidanzato. I controlli antiera stato … L'articoloDeloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Eurosport_IT : Anabolizzanti nelle urine in un test del 3 Novembre a Sepang: Andrea #Iannone sospeso per doping! ?????? ?… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Andrea Iannone sospeso per doping - fattoquotidiano : Andrea Iannone, il pilota di Motogp è risultato positivo a un controllo antidoping: sospeso -