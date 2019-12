Ancelotti Everton | accordo fino al 2022 | ma c’è un ostacolo da superare

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019), principio dial: ma prima della firma c’è undacon il Napoli C’è l’nel futuro di, ad una settimana di distanza appena dal divorzio con il Napoli. Il tecnico italiano, dopo il burrascoso addio al club partenopeo, sarebbe pronto a tornare in Premier League. Dopo i contatti con i vertici dei Toffees delle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe in via di definizione untra le due partial. Da risolvere prima, però, il contratto che ancora lega il tecnico agli azzurri. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Ancelotti sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell'#Everton?? - Sport_Mediaset : +++ #Everton, accordo di massima con #Ancelotti per la panchina +++ - DiMarzio : #Ancelotti è arrivato in #Inghilterra per parlare con l'#Everton. Le ultime ?? -