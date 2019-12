Ancelotti all’Everton | i tifosi insorgono | i pro e i contro della scelta di Carletto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una sola settimana. Questa è bastata a Carloper capire che era già ora di tornare in panchina. Ad offrirgli una nuova possibilità l’Everton, club in difficoltà in Premier League.torna in Inghilterra a distanza di 8 anni dall’esperienza sulla panchina del Chelsea. Con i Blues andò bene il primo anno con la conquista del Community Shield,Premier eFA Cup, meno bene il secondo. Carlocon l’Everton dovrebbe stipulare un contratto valido fino al 2022 e avere il figlio Davide e l’attuale tecnico Duncan Ferguson come assistenti. Proprio quest’ultimo ha ottenuti due risultati positivi da quando si è seduto sulla panchina dei Toffees. Vittoriail Chelsea e pareggio all’Old Traffordil Manchester United, 4 punti che hanno portato l’Everton a quota 18, tre lunghezze sopra la zona ...

