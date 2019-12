Amici 19 | i ragazzi protestano contro i professori | Giorgia in lacrime per Alessandra

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo la puntata di sabato 14 dicembre la squadra di Gaia è stata convocata dalla commissione per le esternazioni fatte verso alcuni. Ecco che cosa è successo19, daytime: la squadra di Gaia critica iSabato 14 dicembre c’è stata una puntata di19 in cui si è svolta la consueta … L'articolo19: iinperCelentano, Anna Pettinelli delusa da Skioffi proviene da KontroKultura.

