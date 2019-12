Almanacco del 17-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)del giorno cerchiamo di portarla bene questa settimana è Io Gabriele Lo caccio fuori oggi dico così gli Gabriele ci siamo capiti in pochi questa mattina buongiorno buongiorno da Francesco d’Italia Oggi è martedì 17 dicembre Dai ci siamo Eh forza proprio l’ultimo sforzo per chi può Insomma oggi la chiesa ricorda San Floriano martire ma anche i santi e le sante Anania misaele Martiri e Lazzaro di Betania potevamo parlare di Fiorani odi di Anania di Miseria e andiamo a parlare di là da che deriva dall’ebraico eleazar il tuo fuori con significante Dio aiutato Dio è venuto in aiuto un personaggio del vecchio e del Nuovo Testamento non ha mai avuto come personale grande diffusione nel mondo Cristiano nonostantecelebrità del fratello di Marta e Maria risuscitato da Gesù attaccato la vita in ogni suo aspetto vuole provare tutte le esperienze curioso di quanto ...

