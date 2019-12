Allerta Meteo | Ciclone Afro-Mediterraneo si avvicina all’Italia dal Maghreb | caldo | forte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’Italia è di nuovo inper l’arrivo di unche nei prossimi giorni determinerà piogge torrenziali al Nord/Ovest, in Sardegna, Sicilia e Calabria. Sta già piovendo sul serio al confine tra Piemonte e Lombardia, dove nelle ultime ore sono caduti 60mm di pioggia a Brebbia e 55mm a Verbania sul Lago Maggiore. Piove anche in Liguria con picchi di 45mm sulle colline di Genova, dove s’è verificato un altro importante crollo stradale. Proprio questo, che attualmente si trova intorno a Gibilterra, sta determinando ilanomalo di queste ore sull’Italia con temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo, oltre i +15°C nelle minime notturne persino al Nord e fino a +20°C nelle ore diurne da quattro giorni consecutivi in gran parte del Paese. Un’anomalia che proseguirà anche nei prossimi giorni ...

