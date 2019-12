Allarme in tutta Italia per le capsule di caffè che rilasciano pezzi di plastica nelle

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di avvisi in merito al richiamo didiper ‘rischio fisico’. Secondo quanto si apprende leparticelle dinella tazzina durante il processo di erogazione, con conseguenti danni per la salute dei consumatori. “Il consumo dei prodotti potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di“, si legge sul sito del Ministero. Ecco la lista delleritirate, vendute in diversi supermercati e con differenti marchi e formati, prodotte da BeyersSrl (BCI):Compatibili Dolce Gusto, marchio Happy Belly – Solimo, lotti: HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191730), HAPPY BELLY D.G. AMERICANO UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), SOLIMO D.G.CAPPUCCINO UTZ 6 X16CAPS (L191890), SOLIMO D.G. LUNGO ...

