All I Want For Christmas di Mariah Carey per la prima volta al primo posto nella

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non è Natale senza “All IforIs You” dicontenuto nel disco “Merry”. Il brano cult della diva del pop, uscito nel 1994, dopo 25 anni ha agguantato laposizione della classifica Hot 100 di Billboard. Lo scorso anno la canzone natalizia era arrivata al terzo. “Ce l’abbiamo fatta!”, ha subito commentato trionfantesui social. Numeri da capogiro. La scorsa settimana il brano ha totalizzato 45 milioni di ascolti in streaming e 34 milioni di passaggi in radio. Per la cantante è la 19esimaaldella Hot 100 Billboard. L’artista scalza così Elvis Presley e si piazza in seconda posizione della classifica generale dei record. Alrimangono saldi i Beatles con 20 singoli al numero numero uno. Quando ha pubblicato il disco nel 1994era all’apice del suo successo, dopo l’exploit di “” ...

RollingStoneita : #AllIWantForChristmasIsYou non era mai arrivato alla prima posizione della classifica. #MariahCarey supera Elvis e… - repubblica : New York, tutti cantano nel metrò: lo show improvvisato è da brividi - rmc_official : La hit natalizia di #MariahCarey conquista finalmente il primo posto nella classifica statunitense! -