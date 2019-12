Alberto Stasi | chi è | storia del giovane condannato per il delitto di Garlasco

Calcio - Serie A 2019-2020 : Luis Alberto e Caicedo ribaltano il Cagliari nel recupero. Lazio in estasi : La Lazio ha beffato nei minuti di recupero contro il Cagliari. I ragazzi di Rolando Maran sono passati in vantaggio grazie a un gran gol di Giovanni Simeone. Nonostante i rossoblu abbiano cercato di gestire il match nei minuti di recupero Luis Alberto e Caicedo hanno mandato in estasi Simone Inzaghi. Una vittoria che ad un certo punto sembrava insperata. Con questi tre punti i biancocelesti mantengono il terzo posto in classifica a soli tre ...