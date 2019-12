Albano ricorda mamma Jolanda | “Passerà il Natale in cielo con papà”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) La perdita della madreha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese, intervistato da Di Più Tv, ha rilasciato a caldo le prime dichiarazioni dopo la scomparsa della figura materna. Un dolore insanabile per la scomparsa di una donna che l’artista di Cellino San Marco ha definito “la più importante della mia vita“. Il grande dolore di Al Bano Carrisi La figura diè stata una componente fondamentale nella vita di Al Bano. La sua scomparsa all’età di 96 anni ha lasciato nella vita del cantante di Cellino San Marco grande tristezza e malinconia. In un’intervista, rilasciata al settimanale Di Più Tv dopo il grave lutto, l’artista ha commentato questo periodo buio. In primis ha rivelato qual è il vantaggio che riesce ad alleviare, anche se in misura ridotta, il dolore per questa scomparsa: “L’unica cosa che dà un po’ di pace al mio ...

