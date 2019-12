Albano Carrisi ricorda la mamma Jolanda scomparsa | È stato l' amore più grande della

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019), prima intervista per lui dopo la morte dell'amata madre. Il cantante pugliese ha parlato ai microfoni del settimanale DiPiù Tv, rivelando il suo attualefisico e psicologico dopo la perdita traumatica, che ha sempre vissuto insieme al figlio nella celebre tenuta di Cellino San Marco. La colonna portantefamiglia, nonna affettuosa e lavoratrice infaticabile, che oggi Al Banocosì: Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madrese n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importantemia vita: il miopiùè stata lei. Non sarei quello che sono se non avessi avuto unacome lei e i suoi due grandi regali: l’con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. ...

