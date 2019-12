Al Museo Arcos il Concerto di Natale dei “Soul Six”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiUn appuntamento da non perdere: il “di” promosso dalla Sabato 21 dicembre 2019, alle ore 21,00, presso ildi Benevento, nella cornice della Sezione Egizia, i “SOUL SIX” si esibiranno in “Sacro Profano” per ildi, per la direzione artistica del M° Debora Capitanio. Lo comunicano il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, e l’Amministratore Unico di Sannio Europa, società in house della Provincia, Giuseppe Sauchella. L’evento seguirà il consueto format degli eventi musicali presso ilcosì come ideato e curato da Sannio Europa, che si occupa della promozione e valorizzazione della rete museale: questa volta, a fine, è stata prevista la degustazione di prodotti dolci e salati del Panificio “Pasticciamo” di Benevento, i ...

