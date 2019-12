Al Bano piange per la madre Jolanda e confessa | “Ecco cosa mi dà pace”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019) Altorna sulla morte della: “Mi dà pace che passerà il Natale con mio padre” Questi ultimi giorni sono stati davvero drammatici per Al. Difatti il popolare cantante di Cellino San Marco ha perso improvvisamente la mammaall’età di 96 anni. Una perdita che l’ha provato molto. Al, a tal proposito, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. In questa circostanza l’ex marito di Romina Power ha raccontato diversi aneddoti, commuovendosi spesso e volentieri. E ad un certo punto l’uomo ha rivelato qual è il pensiero che dà pace al suo cuore in questo momento di estrema tristezza per questo improvviso lutto: “L’unicache dà un po’ di pace al mio cuore è pensare che mia mamma passerà il Natale in cielo con papà: dopo essersi tanto amati su questa terra, si ...

