Agrigento | detersivo al posto dell’acqua nel bicchiere | Giuseppe muore dopo 10 giorni di

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) È morto10di agoniaLauricella, pensionato di 73 anni di, che aveva ingeritoaldell'acqua forse per errore. Arrivato all'ospedale di Catania in condizioni critiche, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso avvenuto nelle scorse ore. Indagini della squadra mobile, che al momento non esclude alcuna ipotesi.

ilSicilia : Agrigento: beve detersivo per sbaglio, muore dopo 10 giorni di agonia - GazzettaDelSud : Anziano di #Agrigento beve del detersivo e muore dopo 10 giorni di agonia in #ospedale a #Catania… - blogsicilia : Beve per errore detersivo, un uomo di Agrigento muore in ospedale - -