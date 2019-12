Agenti agrediti dai senegalesi, la Lega all'attacco: "Più risorse" (Di martedì 17 dicembre 2019) Giovanni Vasso Agenti aggrediti da ambulanti per i controlli in Campania, i leghisti tuonano: "Basta propaganda, risposte concrete per i cittadini" ''L'amministrazione comunale di Salerno deve offrire risposte concrete sul tema della sicurezza". È la richiesta della Lega dopo l’episodio dell’aggressione alle forze dell’ordine da parte di un gruppo di senegalesi, a seguito dei controlli sulla mercanzia offerta in vendita da venditori ambulanti, che s’è registrato nella città campana nello scorso fine settimana, a corso Garibaldi. Un episodio che s’è verificato in un momento importante per Salerno che, proprio in queste settimane, si ritrova a “celebrare” l’ormai consueto appuntamento con le Luci d’Artista che richiamano in città, da anni, centinaia di turisti provenienti da ogni parte d’Italia. In una nota diramata dal neo coordinatore provinciale salernitano della Lega, ...

