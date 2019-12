Adottano tre bambini, poi il dottore li chiama… Il miracolo di Andy e Sarah (Di martedì 17 dicembre 2019) Sarah ed Andy Justice sono una coppia come molte altre. Innamoratissimi e insieme da anni, hanno provato più volte ad avere un bambino con il desiderio di allargare la famiglia. Ormai demoralizzati dai continui insuccessi, i Justice hanno deciso di sperimentare l’ultima opzione rimasta, iniziando un lungo percorso che avrebbe cambiato la loro vita per sempre… Residenti da sempre in Oklahoma, a Tulsa, i coniugi Justice erano nel pieno del loro amore. Tre anni di matrimonio alle spalle e il sogno di un futuro luminoso da coronare con una famiglia tutta loro. Purtroppo per Sarah il percorso non era destinato ad essere semplice: dopo vari tentativi capirono che non riusciva a rimanere incinta, nonostante lo volesse con tutta se stessa. Il primo trattamento di fertilità Dopo essersi sottoporsi ad una visita di fertilità ed aver chiesto il consulto ad uno specialista, Sarah ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adottano tre