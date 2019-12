Acido Kojico, l’ingrediente irrinunciabile del 2020 (Di martedì 17 dicembre 2019) Perfetto per chi soffre di discromie, l’Acido Kojico si prepara a entrare ufficialmente nella nostra beauty routine quotidiana. La promessa è quella che questo prodotto diventerà un must have del 2020. Scopriamo proprietà, benefici e impieghi di questo Acido dal potere illuminante, schiarente e riparatore. L’Acido Kojico, il must have del 2020 Gli acidi ormai sono entrati ufficialmente nella nostra beauty routine e più li conosciamo, più li amiamo. Un tempo invece facevano letteralmente paura, il loro utilizzo era erroneamente attribuito ad una esfoliazione selvaggia che poteva creare danni alla pelle, soprattutto alle più sensibili (anche se oggi è sconsigliato utilizzare acidi sulle pelli più delicate). Oggi invece, la corretta conoscenza degli ingredienti ha fatto sì che prodotti come Acido glicolico o Acido salicilico sono entrati abitualmente nella nostra scelta di ...

