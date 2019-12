Abusi su minori | abolito il segreto pontificio

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo tanti annunci e parole spese per condannare i preti pedofili e glisessuali compiuti da rappresentanti della Chiesa Cattolica, oggi Papa Francesco ha annunciato una svolta radicale: addio alper le "denunce, i processi e le decisioni" che riguardano i casi disessuali suoggetto di processi canonici.La Santa Sede ha reso noto, nel giorno dell'83esimo compleanno di Bergoglio, che "a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa".Fermo restando ild'ufficio, che secondo la Santa Sede "non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo alle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili", i magistrati ...

