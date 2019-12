A Palermo l’antimafia si tinge di rosa Tre imprenditrici combattono contro i boss dei

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) Quella delle sorelle Napoli è una sfida quotidianadei pascoli. Titolari di un azienda agricola di Mezzojuso, gestiscono 90 ettari di terra, un area molto appetibile per la mafia locale. Tutto ha avuto inizio dopo la morte del padre nel 2006 con il quale ammistravano l’attività. I clan locali, confidando nella vulnerabilità … L'articolo Al’antimafia sidi. Tredei pascoli proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : A Palermo l'antimafia si tinge di rosa. Tre imprenditrici conbattono contro i boss dei pascoli - - mirellaladini : RT @MarisaDenaro71: Non lasceremo mai da sole le sorelle #Napoli! L'antimafia é donna! Il #coraggio delle donne non si ferma, la forza di 3… - BarbaraMazzari2 : RT @MarisaDenaro71: Non lasceremo mai da sole le sorelle #Napoli! L'antimafia é donna! Il #coraggio delle donne non si ferma, la forza di 3… -