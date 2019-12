A LEGOLAND® Water Park Gardaland 4 900 000 milioni di mattoncini per i monumenti iconici

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Pochi mesi dopo l’annuncio della costruzione di, continua a crescere l’interesse nei confronti del Parco Acquatico e degli elementi che lo andranno a caratterizzare. Una delle attrazioni che maggiormente attirerà l’attenzione e la curiosità dei Visitatori sarà sicuramente la Miniland, un’ampia area nella quale verranno ricostruiti ie i simboli piùdel territorio italiano. Per realizzarla saranno necessari ben 4e 900milaLEGO®. “Sono un centinaio i, tutti realizzati in scala 1:20, appositamente progettati per LEGOLAND, rendendo così la Miniland italiana unica al mondo” – afferma Luca Marigo, Sales and Marketing Director di– “E non si tratta di piccole realizzazioni, perché il LEGO Model rappresentante il Duomo di Milano, il monumento più alto dell’area, supera i 3 ...

