A 20 anni si candida come Garante della Privacy | William Turcinovic | «Conosco il Gdpr a

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Quando i suoi coetanei stavano imparando a fare le tabelline,passava i pomeriggi al pc a creare i suoi primi programmi, «ma sapevo utilizzare solo linguaggi stupidi,l’Html». Non è finta modestia:, 20, ha creato così tante applicazioni e startup che fa fatica a ricordare ogni tappasua carriera da genio dell’informatica. La memoria, invece, non gli manca quando deve citare qualche articolo del: «Loa memoria, ma ho imparato anche il Codiceprecedente – prende un respiro -, quello approvato con decreto legislativo il 30 giugno 2003». «Ho una sorta di feticismo per la memoria – sorride -, tendo a memorizzare un po’ di tutto. Non solo testi riguardanti lao l’informatica, ho a mente buona parte del Codice penale». Ma non è tanto la preparazione diche ...

Filzi4 : @guidotweet Lo dico da Emiliano: e' bello, dopo 42 anni di esistenza in vita, scoprire d'aver sempre vissuto in una… - Vulcanelios : RT @maf74ita: @Acidelius Non ho moglie,non ho figli. Ho una casa in Calabria lasciata da mio padre ma vivo da 20 anni in Toscana. Un lavoro… - maf74ita : @Acidelius Non ho moglie,non ho figli. Ho una casa in Calabria lasciata da mio padre ma vivo da 20 anni in Toscana.… -