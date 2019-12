30 anni di Simpson | quanto vale il business della serie

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 17 dicembre 1989 Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggiefacevano il loro ingresso nelle case degli americani. Oggi laanimata ideata dal fumettista Matt Groening e dedicata alla famiglia più famosa d’America festeggia il suo trentesimo compleanno. Con 672 episodi alle spalle, Iè senza dubbio una dellepiù longevestoriatelevisione statunitense, ma vediamo come se la passa. In trent’laha conosciuto un successo enorme sia negli Stati Uniti sia all’estero, e in Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1991. Dal loro primo episodio isono diventati uno dei principali cavalli di battaglia del colosso americano Fox, tra le più importanti case produttrici cinematografiche al mondo. Secondo le analisi del sito Statista, però, negli Stati Uniti laè andata via via perdendo pubblico, ed è passata dai 14,7 milioni di ...

