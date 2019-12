You | il trailer la seconda stagione | intanto si avvicina il rinnovo

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019) You, Penn Badgley torna nei panni dello psicopatico innamorato dal 26 dicembre su Netflix, ecco ilsiilper una terza. Torna You. Dal 26 dicembre 10 nuovi episodi saranno disponibili su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Creata da Sara Gemble e Greg Berlanti sulla base del romanzo di Caroline Kepnes, You racconta la storia di uno psicopatico innamorato interpretato da Penn Badgley. Proprio mentre Netflix ha rilasciato il primodella(che trovate sotto) è arrivata la notizia che You si è aggiudicata circa 7 milioni di dollari dal fondo californiano per le produzioni a Los Angeles. In seguito all’assegnazione è quasi scontato ildella serie per una terza. Ecco il: La primanasceva come una produzione originale Lifetime, ordinata in un periodo in cui ...

GamingToday4 : Joe affronta il suo passato nel trailer della seconda stagione di “You” - RBcasting : #KenLoach torna al cinema dal 2 gennaio con #SorryWeMissedYou. Presentato al Festival di Cannes 2019, il film affro… - dgcoralloblu : RT @aligopona: Ed eccoci qui ... in rientro da Roma: portato a casa la menzione speciale del prestigioso concorso nazionale You Trailer! Br… -