Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Centro europeo per i diritti umani e costituzionali, Mwatana for Human Rights, Amnesty International, Campaign Against Arms Trade, Centre Delàs e Rete Disarmo hanno chiesto all’ufficio della procura del Tribunale penaledi indagare sulle responsabilità dei dirigenti delle aziendeproduttrici delleusate dagli stati membri della Coalizione guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati arabi uniti per compiere possibili crimini di guerra in. Le aziende chiamate in causa sono Airbus Defence e Space S.A. (Spagna), Airbus Defence e Space GmbH (Germania), BAE Systems Plc. (Regno Unito), Dassault Aviation S.A. (Francia), Leonardo S.p.A. (Italia), Mbda Uk Ltd. (Regno Unito), Mbda France S.A.S. (Francia), Raytheon Systems Ltd. (Regno Unito), Thales France (Francia) e Rheinmetall AG (Germania) tramite la controllata Rwm Italia S.p.A. (Italia). Le 350 pagine di ...

AdsumP : RT @ilfattoblog: YEMEN 'Chiunque sia coinvolto nella vendita di armi deve assumersi la propria parte di responsabilità' dal blog - di @am… - ilfattoblog : YEMEN 'Chiunque sia coinvolto nella vendita di armi deve assumersi la propria parte di responsabilità' dal blog -… - TutteLeNotizie : Yemen, si bombarda con armi europee: chiesta indagine internazionale -