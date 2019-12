X Factor 2019 | il testo e il video di “Enfasi” | l’inedito della Sierra

X Factor 2019 il testo e il video di “A Domani Per Sempre” - l’inedito di Sofia Tornambene : X Factor 2019: Sofia canta “A Domani per Sempre“ il suo inedito. Ecco il testo e il video dell’inedito. La tredicesima edizione di X Factor si è conclusa giovedì scorso, 12 dicembre, adesso i concorrenti dovranno affrontare la sfida più difficile della loro carriera: il mercato discografico. Sicuramente X Factor è una buona piattaforma per lanciarsi, soprattutto grazie agli inediti che proiettano i concorrenti direttamente nel mercato ...

X Factor 2019 - il testo e il video di "Cornflakes" - l'inedito di Eugenio Campagna : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta Cornflakes il suo inedito.

X Factor 2019 Gli Inediti : la Sierra canta Enfasi (Testo e Video) : X Factor 2019: la Sierra canta "Enfasi" il loro inedito.

X Factor 2019 - il testo e il video di "Elefante" - l'inedito dei Booda : X Factor 2019: I Booda cantano "Elefante" il loro inedito.

X Factor 2019 ascolti dimezzati - giudici sotto attacco : "Profonda noia" : Finale X Factor 2019, gli ascolti dimezzati rispetto alla scorsa edizione: cosa è successo al talent show? Gli ascolti di X Factor 2019 stanno facendo parecchio discutere: cosa non ha funzionato quest'anno? Persino la finale non è riuscita ad attrarre un grande pubblico, il solito che invece segue la serata finale al Forum d'Assago.

Il Pagellone finale di X Factor 2019 : All good things come to an end, e pazienza se lo cantava Nelly Furtado (o era Jeremy Corbyn?) e non quel divo di Robbie Williams, che ieri sera ha fatto un Erasmus accelerato alla finale di X Factor 2019. E che, a tratti, ci ha finalmente regalato una bella serata, dai duetti con Cattelan e i concor

X Factor 2019 - la Vincitrice è Sofia Tornambene! : Sofia Tornambene ha vinto X Factor 2019, la ragazza è riuscita a strappare la vittoria a tutti gli altri concorrenti. La sua vittoria, inoltre, segna anche il successo, come giudice, di Sfera Ebbasta, che quindi si è portato a casa la vittoria per la prima volta.

Sofia Tornambene - chi è la vincitrice di X Factor 2019 : La vincitrice di X Factor 2019 è Sofia Tornambene, 17 anni, la più piccola dei concorrenti in gara. Talento immenso il suo, che l'ha portata ad aggiudicarsi l'ambita coppa del talent show. I bookmakers c'avevano visto giusto: col 58% ha vinto la gemma rara delle Under Donne di Sfera Ebbasta che, con il suo inedito A domani per sempre, scritto quando aveva solo 14 anni, è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio

X Factor 2019 : vincono i capelli corti di Sofia vs i lunghi di Federica dei Booda : X Factor 13: capelli corti vs lunghi, le trasformazioni di Sofia e Federica dei BoodaX Factor 13: capelli corti vs lunghi, le trasformazioni di Sofia e Federica dei BoodaX Factor 13: capelli corti vs lunghi, le trasformazioni di Sofia e Federica dei BoodaX Factor 13: capelli corti vs lunghi, le trasformazioni di Sofia e Federica dei BoodaX Factor 13: capelli corti vs lunghi, le trasformazioni di Sofia e Federica dei BoodaX Factor 13: capelli ...

Ascolti TV primetime - giovedì 12 dicembre 2019 : All Together Now al 14.2% - la finale di X Factor al 2.9% : Gli Ascolti tv primetime di giovedì 12 dicembre 2019. Su Rai1 Io Ricordo Piazza Fontana ha conquistato 2.406.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.570.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Divergent ha catturato l'attenzione di 1.341.000

Sofia vince l'edizione 2019 di X Factor : E' Sofia a vincere l'edizione 2019 di X Factor. Appena diciassette anni, di Civitanova Marche (Macerata), la più piccola delle Under Donne

Sofia Tornambene vince X Factor 2019. Chi è la concorrente di Sfera Ebbasta : La vincitrice dell'edizione 2019 di X Factor è la 16enne Sofia Tornambene, in arte Kimono. Sofia ha conquistato tutti sin dalla prima volta che è salita sul palco del talent targato Sky e, anche grazie al suo inedito 'Il mio domani per sempre', presentato alle Audizioni, è salita sul gradino più alto del podio.