Weinstein si autoproclama «pioniere a sostegno delle donne nel cinema». Le accusatrici: «Manipolatore» (Di lunedì 16 dicembre 2019) A meno di un mese dal processo che vede imputato l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali da oltre 80 donne, in un’intervista al New York Post, ha dichiarato di avere l’impressone di «essere stato dimenticato». Weinstein si è autoproclamato «pioniere» del sistema dello showbiz cinematografico contemporaneo. «Ho realizzato più film diretti da donne e con donne che di qualsiasi altro produttore, e sto parlando di 30 anni fa», precisa Weinstein. «Non sto parlando di oggi, che è diventato una moda», ha aggiunto. Ma le parole dell’ex produttore cinematografico hanno scatenato l’ira delle sue accusatrici, che attraverso un comunicato firmato da 23 donne dello spettacolo, accusano: «Dice di non voler essere dimenticato. E infatti non lo sarà. Sarà ricordato come un predatore sessuale e un assalitore impenitente che si è ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Weinstein autoproclama