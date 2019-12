«Watchmen», serie tv. La seconda stagione? Risponde Damon Lindelof (Di lunedì 16 dicembre 2019) Lanciata come la possibile rivelazione tra le novità autunnali, **Watchmen **per molti è tra le serie tv migliori del 2019. Ideata da Damon Lindelof, papà di Lost e The Leftover, ha dimostrato di avere tanti pregi. Oltre a presentare dei fatti della storia americana poco noti ma di interesse sempre attuale, oltre a una colonna sonora strepitosa (curata da Trent Reznor e Atticus Ross), Watchmen, la serie tv spicca per il lavoro originale e, nel contempo, rispettoso dei fumetti orginali di Alan Moore e David Gibbons, da cui prende le mosse raccontando una storia ambientata quasi trent'anni dopo l'originale. Con il finale trasmesso in onda tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre (alle 3 di notte su HBO e in contemporanea su Sky) e poi su Sky Atlantic lunedì 16 dicembre, si chiude la storia di Angela Abar alias Sister Night, di Doctor Manhattan, degli ex ...

