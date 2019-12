Watchmen 2 si farà? Damon Lindelof non ne è sicuro

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Portare sul piccolo schermo un'opera tanto suggestiva quanto complicata da trasporre comeera un'impresa cheha accettato per amore della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, ma anche con grande rispetto verso il materiale originale stesso ed i suoi appassionati.Ilandato in onda fino alla notte scorsa sulla Hbo (e da noi su Sky Atlantic) si è rivelato ben presto -ma non è stata una sorpresa, in quanto ampiamente annunciato da- non un adattamento vero e proprio ma un sequel, ambientato anni dopo le vicende raccontate nella graphic novel e con un'autonomia tutta sua. La recensione di2 sinon ne èpubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2019 14:53.

Asgard_Hydra : Watchmen 2 si farà? Ne ha parlato, ancora, Damon Lindelof - sonocoseserie : #Watchmen: la seconda stagione si farà? - infoitcultura : Watchmen: la seconda stagione si farà? -