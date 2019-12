Vuelta a España 2020 | parla il direttore Javier Guillén | “Complicato che van der Poel

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È uno degli uomini del momento per quanto riguarda il ciclismo mondiale. Tutti lo vogliono, con il suo modo di correre rende spettacolare ovviamente ogni gara. Per il prossimo anno si era pensato ad una possibilità di vedere Mathieu van deral via della, che sarebbe stata la prima grande corsa a tappe della carriera dell’olandese. Al momento l’idea però non sembrerebbe avversarsi. A dichiararlo è ildella corsa iberica: “Sono molto onorato di sapere che un corridore di livello mondiale come Mathieu Van dervoglia partecipare alla. Non è solo un riferimento nel ciclismo contemporaneo, ma dà sempre molto spettacolo. Però è molto complicato che possa essere al via“. Prosegue: “Ho spazio solo per 22 squadre alla. Diciannove team sono World Tour, più la Total Direct Energie come miglior Continental ...

