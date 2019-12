Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Cagliari a Roma per un neonato di un

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Undi appena un mese in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza questa sera daa Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormoper essere ricoverato nell’ospedale “Bambino Gesù” di. Il piccolo paziente, imbarcato sul veliall’interno di una culla termica, è stato accompagnato dal padre e da un’equipe medica. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura dialla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronauticache ha tra le proprie funzioni ha anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di ...

scoco1972 : Postazione Corner Socio Sanitario: a colloquio coi prof di Chiara: un ponte A/R e 2 rampe di scale A/R, evitando al… -