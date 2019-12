Volley | Superlega I migliori azzurri della 12ma giornata Lanza | chi si rivede!

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) FILIPPO: Super partita soprattutto in attacco dello schiacciatore azzurro si Perugia che contribuisce a demolire la resistenza di Modena con 14 punti all’attivo, il 57% in attacco, il 45% in ricezione e 2 muri. FABRIZIO GIRONI: Cresce bene la riservariserva che sta giocando tante gare da titolare: 7 punti, un muro e il 55% in attacco. Contribuisce al successo di Milano con Latina. ANDREA ROSSI: È una delle poche note positive di Latina che perde anche a Milano. Quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto e chiude con l’90% in attacco e 10 punti all’attivo. OSMANY JUANTORENA: A Padova non esagera in attacco, con soli 7 punti all’attivo è il 50% ma in ricezione è quasi perfetto con l’86% di positività. Trova sempre il modo di farsi apprezzare. SIMONE GIANNELLI: Nei momenti difficili l’alzatore azzurro prende per mano i compagni e li guida alla vittoria ...

