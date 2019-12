Volley serie B2 | l’Olimpia vince il derby | telesine ancora imbattute tra le mura amiche

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Nella nona giornata del campionato femminile di pallavolo diB2 l’Energa OlimpiaSan Salvatore Telesino si aggiudica per 3 set a 0 (25 a 20; 25 a 9; 25 a 19 i parziali) ilcon la MolinariNapoli e si conferma seconda forza del campionato in coabitazione con il Mesagne a soli due punti dalla capolista Link Campus Stabia. Le ragazze del presidente Campanile confermano un ottimo stato di forma, il buon gioco e la lucidità adatta nei momenti topici della gara. Le napoletane fanno quel che possono, tentano una strenua resistenza ma non basta a fermare le padroni di casa che si rivelano un vero e proprio rullo compressore tra le. Domenica altra gara ad alta quota per le pantereche torneranno in Puglia per affrontare il temibilissimo Noci. La gara – ...

