Volley | il possibile ritorno di Francesca Piccinini Può davvero puntare alle Olimpiadi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Almeno due generazioni di pallavolisti sono cresciuti col mito di, l’icona indiscussa delitaliano per un paio di decenni. Una regina immortale, un punto di riferimento indiscutibile, una stella fissa del firmamento che hasegnato un’epoca: passavano gli anni ma lei era sempre in campo, un’immancabile certezza, una sicurezza indissolubile, un mito vivente abituato a regalare emozioni a non finire e soprattutto a vincere. Fino a un paio di mesi fa quando ha annunciato ufficialmente il suo ritiro in un’intervista concessa a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin si era confessata e avevo dichiarato di aver appeso le ginocchiere al chiodo ma nelle ultime settimane c’è stato un ripensamento. La 40enne è infatti tornata adnarsi. Lo sta facendo al Centro Pavesi di Milano insieme al Club Italia (compagine che milita in ...

