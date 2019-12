Volley femminile | le migliori italiane dell’11^ giornata di A1 Egonu e Chirichella

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel weekend si è disputata l’undicesimadella Serie A1 di. Di seguito leche si sono messe in luce in questo turno di campionato. PAOLA. Conegliano passeggia su Chieri e si conferma al comando della classifica, tornando al successo dopo lo stop di Perugia. L’opposto noon deve strafare ma si mette brillantemente in luce con 13 punti (53% in attacco, 2 aces). Tutto estremamente facile per la fuoriclasse. INDRE SOROKAITE. Gioca titolare da schiacciatrice tra le fila di Conegliano, si mette in luce con un bel 72% in ricezione e conferma di essere in ottima forma. CRISTINA. Novara torna al successo, batte Perugia e risale al quarto posto in classifica grazie anche alla capitana che come sempre garantisce un ottimo contributo al centro: 12 punti col 62% in attacco, 3 muri e tanta sostanza. ELENA PIETRINI e MARINA ...

SkySport : ? #UltimOra #Volley ???? #Conegliano vince il Mondiale per club femminile ?? Battute 3-1 le turche dell'#EczacibasiIstanbul #SkySport - RaiNews : #Volley donne, #Conegliano sul tetto del mondo - Federvolley : #FIVBClubWorldChamps @ImocoVolley ???? è Campione del Mondo per club??,le pantere hanno superato 3-1 l'Eczacibasi Vit… -