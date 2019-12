Volley femminile | Champions League 2020 | Novara obbligata a vincere in Polonia | le

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)deve assolutamente battere il Commercecon Lodz per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale delladi. Le Campionesse d’Europa occupano il terzo posto nella Pool C con una vittoria all’attivo (tre punti), la sconfitta subita contro lo Stoccarda prima del Mondiale per Club ha complicato la vita delle piemontesi che ora devono neccessariamente fare risultato nella tana della capolista (2 vittorie, 4 punti) per continuare a inseguire con convinzione il primo posto nella graduatoria che assicura il pass per la fase a eliminazione diretta. Segui Commercecon Lodz-in diretta streaming su DAZN Domani sera (ore 18.00) le ragazze di coach Massimo Barbolini, oggi insignito del Collare d’Oro (ma non ha potuto partecipare alla cerimonia a Roma proprio perché in viaggio verso la), sono reduci dal ...

