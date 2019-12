Viola Davis e Aisling Franciosi affiancano Sandra Bullock nel film Unforgiven

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le attricisono entrate nel cast del, con star il premio OscaraffiancherannonelNetflix tratto dalla miniserie britannica, che era composta da tre puntate. Il lungometraggio sarà diretto da Nora Fingscheidt e verrà scritto da Christopher McQuarrie. Al centro degli eventi raccontati sugli schermi ci sarà Ruth Slater (), uscita di prigione dopo aver scontato la sua pena causata da un crimine violento e ora impegnata nel tentativo di rientrare in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. La sua unica speranza di redenzione è trovare la sorella minore che è stata costretta ad abbandonare.sarà impegnata ...

